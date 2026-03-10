大谷翔平 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組で9日、韓国代表はオーストラリア代表に7-2で勝利。崖っぷちから奇跡の準々決勝進出を決めた。その立役者となったのは41歳右腕盧景銀（ノ・ギョンウン）だと韓国メディア「OSEN」が報じた。

オーストラリアに5点以上の差をつけた上で2失点以内に抑えなければいけないという過酷な条件の中で試合に臨んだ韓国代表。

韓国は2回に幸先良く2点を先制。ところが、先発左腕・孫珠瑛（ソン・ジュヨン）がその裏、イニング間の投球練習中に左肘の違和感を訴え、緊急降板。ここで急遽、マウンドに上がったのが41歳右腕・ノ・ギョンウンだった。

ノ・ギョンウンは先頭打者に中前打を許したものの次打者をニゴロ併殺に打ち取るなど、この回を無失点。イニングをまたいだ3回も3者凡退と相手に流れを渡さず無失点。

イレギュラーな登板となったが、2回を無失点に抑え、試合終盤の劇的勝利に繋げた。

韓国メディア「OSEN」は「準々決勝進出という奇跡の主役として堂々とその名を刻んだ」「これ以上ない活躍を見せた」とノ・ギョンウンの好投を称賛。

韓国は1次ラウンドC組で日本に次いで2位で突破が決定。準々決勝はD組のドミニカ共和国、ベネズエラのどちらかと対戦する。

