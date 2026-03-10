【12星座占い】2026年3月の運勢は？「乙女座（おとめ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「乙女座（おとめ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！コミュニケーションが活発で仕事もプライベートも人との交流が増えていくような運気です。少し言葉がきつくなりやすい運気なので、勢いで話さず冷静な視点を忘れずに過ごしましょう。特に仕事面でも恋愛面でも、パートナーとの会話での口論に注意です。恋愛運は好調ですが、特に上旬と下旬が期待できそうです。中旬は悩ましい恋愛に発展したり、悩みも出てきそうなので決断は急がずに進めていきましょう。仕事でやり直しや見直す機会が多くなりそうです。大事なことは丁寧に確認しながら進めていきましょう。新たな出会いが広がりやすい運気なので、色々な価値観を持った人と出会えそうです。学びを大切に交流してみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/