【12星座占い】2026年3月の運勢は？「獅子座（しし座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「獅子座（しし座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！モヤモヤが徐々に晴れて、調子の良い運気となりそうです。学びの多い月となりそうなので、探究心を大切に過ごしてみましょう。海外に関することに意識を向けてみるのも良さそうです。出会いが広がりやすく、特に年上の人との恋や社内恋愛で進展がありそうな運気です。笑顔を心掛けて過ごしてみましょう。仕事運は好調で、周りがサポートをしてくれそうな運気です。不安なことは信頼できる先輩に相談をしてみましょう。身体を動かす時間を持てると調子良く過ごせそうです。特にウォーキングやスクワットなど足を動かすことに意識を向けてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/