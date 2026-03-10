ポルシェライフスタイルより、新作のアルミ製トローリーコレクションが登場

ポルシェの情熱やその歴史を日常の中で感じられるように…という想いをコンセプトに制作されている「ポルシェライフスタイル」より、新作として「ポルシェデザイン・アルミニウム・トローリーコレクション」が発表された。

【画像】ポルシェライフスタイルから、クールなアルミのトローリーコレクションが登場！（写真18点）

本コレクションは、ポルシェ911の象徴的なフロントシェイプや911タルガのヘリテージDNAにインスパイアを受けて制作されており、まさにポルシェの持つ美しさを体現したラグジュアリーなラゲッジコレクションである。

使用しているアルミニウムが高品質であることはもちろん、堅牢なフレーム構造と細部までこだわり抜いた人間工学的デザインにより、エレガントでありながら力強く、丈夫なプロダクトが完成した。

さらに、2026年7月以降には、ポルシェの遊び心から生まれた「インディビジュアルキット」も発売される予定だ。これは、シルバーやブラックのトローリー本体に、レザーハンドル、ラゲッジタグ、ホイールといったパーツをカラフルに組み合わせてカスタマイズできるキットとなっている。このキットを通して、旅の相棒として長く愛用できる、自分だけの個性的なラゲッジに仕上げることが可能となっている。

なお、本プロダクトは、2026年3月6日（金）より全国のポルシェ正規販売店と公式オンラインショップにて順次販売を開始している。

「ポルシェデザイン・アルミニウム・トローリーコレクション」商品詳細

本体素材：アルミニウム

本体カラー展開：シルバー、ブラック

※ブラックカラーの本体とアレンジ可能なインディビジュアルキットは2026年7月以降に展開

Sサイズ：40 x 56 x 21.5

重量：4.9kg／容量：40L／価格：27万5000円

Mサイズ：46 x 67 x 27

重量：6.4kg／容量：72L／価格：30万5800円

Lサイズ：52 x 78 x 30

重量：7.7kg／容量：102L／価格：32万7800円