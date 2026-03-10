【12星座占い】2026年3月の運勢は？「蟹座（かに座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「蟹座（かに座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！今月も仕事上での言葉の行き違いには注意が必要ですが、コミュニケーションを通じて学びがあったり、成長に繋がる機会となりそうです。緊張感のある場面もあるかもしれませんが、自信を持って進めていきましょう。恋愛よりも仕事に意識が向きそうな運気です。パートナーがいる人は早めにデートの予定を立てておきましょう。周りから頼りにされるような機会が多くなりそうです。無理のない範囲で引き受けるようにしましょう。今月は前進できるようなエネルギーが湧いてきそうです。勢いも大切に動いてみましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/