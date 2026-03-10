













横浜DeNAベイスターズの筒香嘉智内野手が10日、広島東洋カープとのオープン戦に「4番・一塁」で先発出場。初回に2点本塁打を放った。











初回に1点を先制されてしまったDeNAはその裏、2死三塁の場面で打席には4番の筒香。2ボールからの3球目、広島先発・森下暢仁が投じた146キロのストレートを捉えた。



筒香は重心をしっかり残し、見事なバット操作で外角高めの速球を逆方向に打ち返す。振り切ったスイングから放たれた打球は、横浜スタジアムの左翼席に飛び込む逆転の2点本塁打となった。



筒香の見事なバッティングで試合をひっくり返したDeNAは、その後も効果的に得点を追加し、8回表終了時点で5－1と広島をリードしている。



筒香はこの日2打数1安打1打点。オープン戦通算6試合で16打数7安打、打率.438と好調を維持し続けている。34歳で迎えるシーズンとなるが、発するエネルギーは力強さを増している印象だ。今季の活躍に期待が高まる。











【動画】見事な広角本塁打、筒香の2点本塁打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより











スーパー筒香



広角にかっ飛ばした

絶好調・筒香嘉智がホームラン



⚾️DeNA×広島（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【関連記事】【了】