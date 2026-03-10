【12星座占い】2026年3月の運勢は？「双子座（ふたご座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「双子座（ふたご座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！仕事の忙しさが目立つ月となりそうです。頑張り時の月なので、疲れが出やすいかもしれませんが、ここで頑張った分、後の成長や収穫が期待できそうなので、体調管理を意識して頑張ってみましょう。新しい出会いが広がりそうな月です。人が集まる場所へ積極的に出かけたり、SNS上でも交流に参加をしたりするようにしましょう。仕事運は好調です。やりがいを感じながら仕事を進められそうです。悩んだ時は周りにサポートを求めたり、早めに相談するようにしたりしましょう。今月は欲しいものを購入したり、自分へのご褒美をあげられたりすると良い月となりそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/