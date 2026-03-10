ラス・パルマスに所属するFW宮代大聖が、スペイン大手紙『アス』が選出する週間ベストイレブンに名を連ねた。

今冬にヴィッセル神戸からラス・パルマスに加入した宮代大聖は、徐々にプレータイムを伸ばしており、7日のセグンダ（スペイン2部）第29節セウタ戦で4試合連続スタメン（この試合も右サイドハーフ起用）となると、55分にこぼれ球を押し込んで待望の初得点を記録。さらに、その3分後にも追加点を挙げ、“ドブレーテ（1試合2ゴール）”を達成。4－0の勝利に大きく貢献していた。

そんななか10日、スペイン大手紙『アス』がセグンダ第29節のベストイレブンを発表。同僚の左SBクリスティアン・グティエレスのほか、CBペル・ノラスコアイン（エイバル）やMFセルヒオ・アリバス（アルメリア）、MFアンドレス・マルティン（ラシン・サンタンデール）らとともに、宮代を選出した。

そして同紙は、「冬の移籍市場で加入して以来、これまで良い印象を残していたが、ゴールという花形が欠けていた。ただセウタ戦で、まずはこぼれ球を活かし、次に決定的なパスを受けて、ドブレーテでそれを払拭した」と寸評を記している。

週間ベストイレブンは以下の通り。

▼GK

ダニ・ヒメネス／ウエスカ

▼DF

クリスティアン・グティエレス／ラス・パルマス

ペル・ノラスコアイン／エイバル

トリルリ／コルドバ

ジョブ・オチエング／レアル・ソシエダB

▼MF

宮代大聖／ラス・パルマス

アンドレス・マルティン／ラシン・サンタンデール

ホセ・アルナイス／グラナダ

セルヒオ・アリバス／アルメリア

▼FW

チュペ／マラガ

チュキ／バジャドリード

【ハイライト】ドブレーテ達成の宮代大聖