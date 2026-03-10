【12星座占い】2026年3月の運勢は？「牡牛座（おうし座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「牡牛座（おうし座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！新しい趣味、勉強することが見つかったり、発見の多い月となりそうです。視野を広げて色々なものを吸収していくことを心掛けて過ごしてみましょう。外食したり、美味しいものを食べる機会が増える月となりそうです。恋愛面での価値観を見直す時間を持てると良さそうですが、新たな出会いが期待できそうです。積極的にコミュニケーションを取るように心掛けてみましょう。仕事上での人付き合いが活発な運気です。積極的にコミュニケーションを取るように過ごしましょう。理解者にも出会えそうです。人との出会いや関わりが増える月なので楽しいことが多い月ではありますが、気疲れもしそうなので、休息の時間も大切にしましょう。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/