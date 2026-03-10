













広島東洋カープのドラフト1位ルーキー平川蓮外野手は10日、横浜DeNAベイスターズとのオープン戦に「3番・中堅」で先発出場。初回にタイムリー安打を放った。











DeNAの先発はジョン・デュプランティエ。初回、広島は先頭の菊池涼介が二塁打を放ち、続く中村奨成がセーフティ含みの犠打で1死三塁の局面を作る。ここで左打席にドラフト1位ルーキーの早川が立つ。



初球だった。アウトハイに投じられた149キロのストレートを逆らわないスイングで打ち返す。打球はやや詰まった当たりとなったが、これが幸いして左翼手の前に落ちる安打となった。勝負強さを見せる平川のタイムリーで、広島が1点を先制した。



平川は続く3回の第2打席でも安打を放ち、ここまで2打数2安打1打点の活躍。盗塁も一つ決めている。試合は3回まで終了し、広島は1－3とDeNAに逆転を許している。



平川は7日に行われた中日ドラゴンズ戦で右膝に自打球を当てた影響で、翌8日の試合は欠場。状況が心配されたが、この試合で序盤早々の大活躍を見せ、体の強さを見せつけている。1年目からレギュラー・主軸を狙って突き進みたい。

























【動画】堂々の3番打者、平川蓮のタイムリーを見よ！



DAZNベースボールの公式Xより













復帰後すぐに3番起用



自打球で前ゲーム欠場も

ドラ1ルーキー・平川蓮が先制タイムリー



⚾️DeNA×広島（オープン戦）



DAZNならオープン戦も見られる📱



✔ 月々2,300円（年間プラン・月々払い）

✔ 初月無料キャンペーン中（〜4/19まで）



▶ 視聴はこちら

— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】