【12星座占い】2026年3月の運勢は？「牡羊座（おひつじ座）」の全体運・恋愛運・仕事運を解説！3月の開運アドバイスも

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする、2026年3月の12星座占い。新しい1年の始まりとなる2026年（令和8年）3月の各星座の運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属の占い師・莉瑠（リル）さんが詳しく鑑定します。この記事では「牡羊座（おひつじ座）」の運気を紹介。全体運、恋愛運、仕事運はもちろん、今月をより良く過ごすための「開運アドバイス」まで網羅。12星座別の運勢をチェック！内省がテーマで、見直すような機会が増えてきそうです。現状を見直しながら、自分の心を整理する時間も大切にしていきましょう。イライラや焦りが出やすい運気なので、冷静な視点を忘れないように過ごしましょう。モテ期のような運気で恋愛運は好調です。新たな出会いを求めている人はチャンスの月なので、積極的に動いていきましょう。仕事面での整理をするような流れとなりそうです。これまでの仕事の進め方を見直してみるのも良さそうです。過去のデータなどあれば遡ってみましょう。今月は外に出掛ける時間を積極的に持つようにしましょう。遠出をするのも良さそうです。■監修者プロフィール：莉瑠 （リル）東京・池袋占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。Ameba占い館SATORI電話占い新人ランキング連続1位。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/