ドジャース 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのキム・ヘソン内野手は、韓国代表としてワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場している。ドジャースでは激しいポジション争いを繰り広げているヘソンだったが、負傷の懸念が生じている。米メディア『ドジャーブルー』のブレイク・ウィリアムス記者が言及した。

ヘソンは、それまでの3試合すべてで二塁手として先発出場していたが、オーストラリア戦ではスタメンから外れた。チャイニーズ・タイペイ戦で盗塁を試みた際に左手を負傷したことが理由とされている。

ヘソンはドジャースの二塁手争いの有力候補の1人で、WBC参加前のスプリングトレーニングでは好調なスタートを切っていた。13打数で打率.462、OPS1.154、本塁打1、打点5、盗塁2と結果を残していた。

もしヘソンが長期離脱となった場合、ドジャースではアレックス・フリーランド内野手が二塁を守る左打者として起用される可能性がある。また、トミー・エドマン内野手が復帰するまでの間、ミゲル・ロハス内野手なども出場機会が増えると見られている。

苦しい状況となったドジャースについてウィリアムス氏は「ヘソンは盗塁を試みた際に負った左手負傷のため、試合を欠場した。この負傷の程度は不明で、復帰時期は未定だ」と言及した。

【関連記事】

【了】