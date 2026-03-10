レアル・マドリードは9日、左SB（サイドバック）アルバロ・カレーラスのメディカルレポートを報告した。

11日にチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・ラウンド16の1stレグのマンチェスター・C戦を控えているレアル・マドリードに、さらなる負傷離脱者が出た。直近のラ・リーガ第27節セルタ戦は累積により出場停止だったカレーラスが、右ふくらはぎの筋肉損傷と診断されたのだ。

スペイン紙『アス』によると、当初は9日のトレーニングから復帰することが期待されていたものの、それが叶わなかったという。さらに、もう1週間の離脱が見込まれており、マンチェスター・Cとの2ndレグに間に合うかも定かではないことを併せて伝えている。

そのほか、負傷離脱中のFWキリアン・エンバペは、ジムでトレーニングを行った後、ピッチ上で個別メニューを消化したものの、ボールには触れておらず、MFジュード・ベリンガムやFWロドリゴ、そしてカレーラスら同様に、ミッドウィークのマンチェスター・C戦は欠場することとなる。

なお、11日のマンチェスター・C戦は、セルタ戦に引き続き、フェルラン・メンディが左サイドバックのスタメンとして起用されるようだ。