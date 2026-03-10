大谷翔平 最新情報

昨季ナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたパイレーツのポール・スキーンズ投手が9日（日本時間10日）、第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の米国代表としてメキシコ戦に先発し、4回1安打無失点、7奪三振と圧巻の投球を見せた。

立ち上がりは先頭のジャレン・デュランをファウルで粘られながらも空振り三振に仕留めると、この回を3者凡退。2回もブルージェイズの正捕手・アレハンドロ・カークを空振り三振に打ち取るなど、3人で片付けた。

3回は味方の失策で2死から初めて走者を出すと、デュランに右前打を許したが、右翼ジャッジの好返球で一塁走者を三塁で刺してピンチを脱出。4回も1死から四球を与えたものの、カークの遊ゴロをボビー・ウィットjr.が見事な送球で処理し、無失点で切り抜けた。

スキーンズは4回60球を投げて被安打1、7奪三振、無失点。メキシコ打線に付け入る隙を与えなかった。

スキーンズは昨季32試合に登板し、10勝10敗ながら両リーグトップの防御率1.97を記録。メジャー2年目で初のサイ・ヤング賞を受賞している。米国代表のエースは、WBCの舞台でもその実力を存分に示した。

