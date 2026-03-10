侍ジャパン 最新情報

井端弘和監督率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる。連覇にはアメリカ代表が大きな壁として立ちはだかるが、離脱予定のタリク・スクバル投手に動きがあったようだ。米メディア『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者が報じている。

アメリカ代表のマーク・デローサ監督は、スクバルが大会での登板を1試合のみにとどめ、デトロイト・タイガースのスプリングトレーニングに戻ると発表した。

スクバルは大会前から、イギリス戦での登板後にタイガースに合流する予定だったようで、デローサ監督は「アメリカ代表のユニフォームを着てチームメイトと過ごすことは特別な経験で、少し状況が曇った部分もあったが、彼は今夜の試合後に離れる」と明かしている。

実際に、スクバル自身も大会の雰囲気に強い感情を抱いていたようだ。イギリス戦で好投を見せた後「こういう環境に入ると離れるのが難しくなる」と語り、再びチームに合流する可能性について考え直す場面もあったという。

アメリカ代表のキャプテンを務めるアーロン・ジャッジ外野手は、スクバルについて「彼が国のために全てを賭けてチームに加わってくれた。たった1試合かもしれないが、何事にもリスクはつきものだ。そのリスクを背負ってまで我々と共に闘ってくれる。仲間たちは心から感謝している」と言及した。

【関連記事】

【了】