ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が3月9日に行われた。

今回の配信には準レギュラーの下村泰司氏に加え、2006年のワールドベースボールクラシック（WBC）第1回に出場し、侍ジャパンの優勝に貢献した里崎智也氏がゲスト出演した。

侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリアを下し、3連勝でプールC首位通過を決めた。大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚が各2本塁打を記録し、好調ぶりを印象付けた一方で、近藤健介は未だ無安打が続いている。

里崎氏は凡打が続く近藤について、次のように分析している。

「近ちゃんは強化試合からファーストゴロ、セカンドゴロばっかり打ってる。全部上っ面叩いて、間がないし始動が遅いから、昨日のオーストラリア戦は中に入れすぎてセンターフライ。ちょうどいいところが掴めていないけど、やろうとはしている。そこで1本出れば変わる」

1本のヒットが不振脱却のきっかけになると里崎氏。消化試合となるチェコ戦は、近藤のような選手にとっては貴重な機会になるだろう。一方で、佐藤輝明らこれまで先発の機会がなかった選手たちにとってもアピールの場になる。

主力の復調にかけるか、ベンチを温めていた選手たちをフレッシュにする機会とするか。井端弘和監督は難しい決断を迫られる。

そして、里崎氏は「僕が監督なら、近ちゃんはスタメンで2打席と決める。打っても打たなくても2打席で決める」と提案。その理由についても詳しく語っている。

（文：DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル）

【動画】不振の近藤健介はどうする？里崎智也氏が解説

「DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル」の公式YouTubeより

