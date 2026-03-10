鎌倉駅東口から徒歩約3分。小町通りに店を構える「KAMAHAM PLUS＋（カマハムプラス）」は、創業1900年の老舗「鎌倉ハム富岡商会」が手がける新ブランドです。

揚げたてのコロッケや焼きたてソーセージなど、その場で仕上げる“できたて”メニューが楽しめる一軒。今回は、じっくりお話を伺いながら、その魅力を取材してきました。その様子をレポートいたします！

鎌倉ハム富岡商会とは

1900年創業の老舗ハムメーカー。鎌倉小町本店は1991年に開店しました。当時は贈答品やご自宅用の物販中心で、軽食の提供も店内奥の一部のみだったそうです。

その後、時代の流れや小町通りという立地を踏まえ、テイクアウト商品に注力。2024年10月、食べ歩きメニューを充実させてリニューアルオープン。

「伝統と現代の融合」をコンセプトに掲げ、老舗の味をより気軽に楽しめる形へと進化。そしてテイクアウトの提供を店頭で行い観光客にも立ち寄りやすいスタイルへと生まれ変わりました。

なお、鎌倉ハム富岡商会の商品は、鎌倉駅西口の「GARDEN HOUSE KAMAKURA」や、「PLUSOUPLE 鎌倉店」など、市内の飲食店でも使用されています。地元で長く信頼されてきた品質の高さがうかがえます。

できたてが嬉しい！食べ歩きメニュー

店頭では、注文を受けてから揚げるポークソーセージ「とんとん棒」や、店内スライサーで切りたてを提供する「魅惑のももハム」など、ライブ感のある商品が並びます。

ソーセージはレジ横の鉄板で焼き上げるスタイル。できたてならではの香りが食欲をそそります。

実食！人気メニューを堪能

今回いただいたのは、「とんとん棒（350円・税込）」「KAMAHAMコロッケ ベーコンポテト（350円・税込）」。

まずはコロッケ。揚げたて熱々で、衣はサクサク。ひと口かじると、ほくほくのポテトにごろっと大きめのベーコンがたっぷり。旨みと塩気のバランスが絶妙で、満足感のある一品です。

とんとん棒は、ジューシーでふんわりとした食感。表面には可愛らしい豚の鼻の焼き印が入り、裏面には季節ごとのイラストが施されるそうです。

取材時は2月の受験シーズンということもあり、期間限定の“だるま”バージョン。春は桜、梅雨時期には紫陽花など、季節ごとのデザインが楽しめるのも魅力です。

お土産商品も充実

店内にはハムやソーセージはもちろん、常温保存可能な商品も豊富に並びます。

創業当時から続く「熟成布巻き製法」で仕上げるハムや、ハムの原点ともいえる骨付きハムなど、特製化粧箱入りの商品もラインナップ。贈答用やお土産にもぴったりです。

なかでも印象的だったのが「HAMSOBE（ハムソベ）」。ハムやソーセージの切れ端を乾燥させたアップサイクル商品で、素材を無駄にしない取り組みから生まれた一品です。価格も手頃で、お酒のお供にもよさそうです。

まとめ

老舗・鎌倉ハム富岡商会が手がけるだけあり、味わいは折り紙付き。注文を受けてから焼き上げるソーセージや揚げたてコロッケなど、できたてをその場で楽しめる手軽さも魅力です。

食べ歩きで小腹を満たすのはもちろん、お土産探しにもぴったり。小町通りを散策する際は、ぜひ立ち寄って老舗の味と香りを堪能してみてくださいね。

また、現在、求人募集中だそうです。採用情報の詳細はこちらをご覧ください。

