5日に開幕したWBCは過去3度優勝の侍ジャパン、2017年大会王者のアメリカに加え、2013年大会を制したドミニカ共和国も優勝候補に挙げられている。参加20か国の中でトップクラスの打線を擁するが、最大のキーマンはサンディ・アルカンタラ投手かもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

マイアミ・マーリンズでプレーする30歳のアルカンタラは、2022年にサイヤング賞に輝いた実績を持つ先発右腕。ただ、翌2023年10月に右肘のトミージョン手術を受けて長期離脱となり、復帰した2025年は31登板、11勝12敗、防御率5.36とピリッとしなかった。

同メディアは「ドミニカ共和国の打線はスターだらけなので、この名前は少し意外に思えるかもしれない。しかし、残念ながら先発ローテはそうではないため、チームのエースであるアルカンタラの存在が非常に重要になっている。昨季は苦しい内容で、かつてのような姿とは程遠かった。平均球速は97.4マイルと依然として速いものの、昨季は打たれやすくなっていた」と言及。

続けて、「期待されるのは、手術から時間が経つにつれて状態が改善していくことだ。チームが大会を勝ち進めるかどうかは、彼がローテの柱として本来の支配力を取り戻せるかにかかっている可能性がある。打線は大会屈指の層の厚さを誇るが、タイトル争いをするためには、数人の投手がステップアップすることが必要になりそうだ」と記している。

