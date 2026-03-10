ロッテは10日、マリーンズストアミュージアム店で7回のラッキーセブンの演出でお馴染みのチャンスくんをかたどった「チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)」の販売を開始したと発表した。

この商品は、チャンスくんがデザインされたお菓子缶で、中には食べ切りサイズの「コアラのマーチ ミニパック」が8袋封入されている。また、「ちばロッテマリーンズのおうえんに行ってきました！」というメッセージが入ったステッカーが1シート（8枚）同梱されており、ミニパックに貼付して友人や同僚の方へ配る際などに活用できる。

食後の空き缶は、小物入れとしてはもちろん、チャンスくんの可愛らしいデザインを活かしてお部屋に飾るインテリアとしても楽しむことができる。

▼ 益田直也投手コメント

「うちの子どもたちもコアラのマーチが大好きなので、このお菓子缶は絶対に喜びます！お菓子も小分けでシールも配れてお土産に最高なので、球場に来た証としてぜひ周りのみんなに配って楽しんでほしいです！」

▼ 商品詳細

・チャンスくん お菓子缶(コアラのマーチミニパック8袋入り)：1,900円

※税込み

※オンラインストアを除くその他の店舗で販売する可能性あり