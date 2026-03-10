熊本県中央部の南側寄りに位置する八代市(やつしろし)は、豊かな自然と農産物に恵まれたまち。晩白柚(ばんぺいゆ)やい草、海産物などの特産品が有名で、工業と農業が共存する産業都市でもあります。

今回は、八代市で600年続く湯を楽しめる「日奈久(ひなぐ)温泉」と、ふるさと納税返礼品を紹介していきます。

昭和にタイムスリップ! 「日奈久温泉」について

日奈久温泉

・熊本県八代市日奈久一帯

・アクセス：日奈久温泉駅 徒歩10分

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

八代市にある、約600年の歴史を持つ古湯の温泉地「日奈久温泉」は、戦国時代に湧出が確認されたと伝えられ、江戸時代には湯治場として栄えました。現在も昔ながらの温泉旅館や共同浴場が残り、静かな温泉街の風情を楽しめます。

泉質は弱アルカリ性のやわらかな湯で、神経痛や疲労回復などに効果があるとされ、地元の人々にも親しまれています。

観光地化されすぎていない素朴さが残り、歴史・文化・人の温かさを感じつつ、心と体を整えながら滞在できる温泉地なのが特徴です。

日奈久温泉の魅力は、なんといってもレトロな町並みと落ち着いた雰囲気! 日常を忘れてゆったり過ごすことができる癒やしの空間で、贅沢なひとときを過ごせます。

職人が竹細工を作る工房や焼きちくわ屋などもあり、メインストリートや路地裏散策も楽しめます。冬季は世界一重いとされる柑橘類・晩白柚を浮かべた晩白柚風呂など、一風変わった温泉も登場するのだとか。

自治体からのメッセージ

日奈久温泉の再生は、八代市長が掲げる地域経済活性課題の一つにもなっています。全国の皆さまに、まずは「八代に温泉がある」ということを知っていただくきっかけになればと思います。

八代市のふるさと納税返礼品について

日奈久地区で有名なちくわと天ぷらセットを紹介します。八代市の中でも隠れた名品の返礼品です。

【着日指定必須】日奈久竹輪 天ぷらセット

・提供事業者：とらや蒲鉾店

・内容量：【梅】日奈久竹輪5本、ちぎり天1パック、ピリ辛天1パック、柚子こしょう天1パック

【松】日奈久竹輪20本、ちぎり天2パック、ピリ辛天2パック、柚子こしょう天2パック

・寄附金額：【梅】9,000円【松】2万2,000円

八代名産の「日奈久竹輪」、とらや名物の「ちぎり天」のほか、おつまみにピッタリな「ピリ辛天」や八代名産の柚子こしょうを練りこんだ「柚子こしょう天」がセットで届きます。魚の味わいが感じられる逸品です。

今回は熊本県八代市の観光スポット「日奈久温泉」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。昭和のレトロ感漂う、約600年の歴史を持つ静かな湯町。ゆったりと過ごすことができる癒やし空間で、大切な人と特別なひとときを楽しめます。現地に行くことが難しい場合は、名産のちくわと天ぷらのセットでまちを感じるのも良さそうです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者