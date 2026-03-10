All Aboutが実施している「現金・預金に関するアンケート」から、2026年1月6日に回答のあった、宮城県在住38歳女性の預金に関する考え方を見ていきます。

◆回答者プロフィール

年齢性別：38歳女性

同居家族構成：本人、夫（37歳）、長女（9歳）、次女（7歳）

居住地：宮城県

住居形態：賃貸

雇用形態：自営業・自由業

世帯年収：本人30万円、夫220万円

現預金：500万円

リスク資産：0円

◆「将来の生活費と教育資金のため定期預金に100万円」

現預金について、「生活費は普通預金、普段使わないお金は定期預金」の口座に振り分けて管理しているという投稿者。

現在利用している定期預金は、「イオン銀行の定期預金（スーパー定期1年ものの場合、2026年2月時点で金利年0.45％）で、100万円ほど」預けているそうです。

この定期預金は、「将来の生活費や子どもの教育資金として、無理のない範囲で」活用中だと言い、「金利は下がってきていますが、定期預金は（投資と比べてほぼ）元本割れの心配がないので安心」と、安全性を重視している点がうかがえます。

◆「リスク資産はないほうが安心」

現金・預貯金は最低「200万～400万円ほどあると安心できる」と言う投稿者。「急病や急用時に慌てないように、また万が一収入がなくなった時に1年程度は生活できることを基準」に考えているとのこと。

また、手元には常に「5万円を封筒に入れてクローゼットに置いてあり、財布には5000円ほど」入れていると明かしています。

理想の資産配分は「現預金10割、リスク資産0割」。その理由については「リスク資産はない方が安心できるから」だと言います。

実際に、「出産時に急に入院が必要になった時には、いろいろなものを準備する必要があって、現金が多めにあって助かりました」とも語られていました。

※本文中のコメントは、投稿内容をもとに読みやすく再構成しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部