力の源カンパニーは3月10日、「高濃度BRIX豚骨醤油」(1,290円)を全国の「一風堂」およびフードコート業態店の「RAMEN EXPRESS 博多一風堂」対象88店舗で発売する。

同商品は、濃厚とんこつスープに太麺、やみつき背油と春キャベツを合わせたボリューム満点な豚骨醤油ラーメン。昨年10月に数日で完売してしまうほど好評を博した「高濃度BRIXラーメン」をベースに開発された。

ラーメンスープづくりにおいてのBRIX(ブリックス)とは、スープに溶け込んだ成分の濃さをパーセンテージで示す単位を指す。これは豚骨、鶏ガラ、魚介、野菜、調味料などから出た可溶性固形物(溶け出した成分)全体の割合を表す数値で、ブリックス値が高いほどスープは濃厚になる。同商品のスープは、昨年発売の「高濃度BRIXスープ」を、さらに旨みが際立つ濃度へチューニング。一般的な博多ラーメンのとんこつスープよりもはるかに高い数値を目指し、トロリととろけるような舌ざわりのスープが完成した。仕上げには鶏油を合わせて味わいをまとめた。

麺はずっしり150gの太麺を使用。コシのある麺にスープがよく絡む。このラーメンのために仕立てた特別なバラチャーシューは、濃厚スープに負けない食べ応え。半熟玉子とねぎ、海苔などラーメンらしい具材に加え、野菜をたっぷり170gトッピングした。味噌ベースのタレで味付けした旬の柔らかい春キャベツや香り立つニラを、生にんにくや「やみつき背油」と混ぜながら食べ進めると、ガツンと濃厚な味の変化を楽しめる。チャーシュー、海苔などのトッピング増しや「白ごはん」の追加もおすすめだという。