「決して順調なスタートではない」千賀滉大のトレード噂が再熱！？　米紙…

ニューヨーク・メッツに所属する33歳の千賀滉大投手は、7日（日本時間8日）に行われたオープン戦のセントルイス・カージナルス戦で登板したが、3回途中まで投げて2本塁打を浴び、3安打2奪三振2失点の成績を残している。やはりトレード対象のままだと、米メディア『ヘビー』が報じている。

オフシーズンにトレードの可能性が浮上した千賀だが、最終的には放出されることなくチームに残留。

ライブBPでは力強い投球が見られ、復活を予感させる出来を見せている。

しかし、オープン戦初登板のカージナルス戦では、最速98.9マイル（約159.2キロ）の球速を記録しながらも、甘く入ったボールを打ち返される場面があった。

同メディアは「彼はメッツでの春季キャンプで、決して順調なスタートを切ったわけではない」と指摘しながらも「もし千賀が2026シーズンでも好調なスタートを切れば、メッツは他の補強ポイントを埋めるためのカードとして彼をトレード要員にする可能性がある。

メッツは今オフにロースターを刷新したが、ライトと指名打者（DH）には依然として不透明な部分が残っている。

また、守備面も引き続き懸念材料となるかもしれない」と伝え、他のポジションを強化するために千賀が放出されるとの考えを示した。

将来的な移籍先候補としては、アリゾナ・ダイヤモンドバックス、サンフランシスコ・ジャイアンツ、サンディエゴ・パドレスの3球団を挙げている。

