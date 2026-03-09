大谷翔平 最新情報

野球日本代表「侍ジャパン」の大谷翔平投手（ドジャース）は7日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンドC組の韓国戦に「1番・指名打者」で先発出場。2安打1打点、2四球と活躍したが、その試合中の大谷の立ち振る舞いをライバルも賞賛している。韓国メディア『ソウル新聞』が報じた。

1点ビハインドの3回1死走者なしの場面。カウント1-1からのカーブを完璧に捉えると、打球は飛距離124.4メートルで右翼席へ。侍ジャパンはこの一打をきっかけに試合の主導権を握った。

しかし、この試合で話題となったのは大谷の打撃だけではなかった。

4回、韓国のキム・ヘソン（ドジャース）が同点2ランを放った際、大谷がベンチから小さく拍手を送る場面がSNS上で拡散。ドジャースの同僚でもある相手選手の一打を称える姿が大きな注目を集めた。

この行動は韓国メディアでも大きく取り上げられ、「韓国人選手の本塁打に拍手を送った日本人選手は初めてではないか。やはり大谷は世界最高の野球選手らしい姿を見せた」と報道。

さらに大谷の振る舞いを「スーパースターの品格」と紹介。「これほどの実績を持つ選手なら多少傲慢でも不思議ではないが、大谷には些細な人間的欠点すら見当たらない」と絶賛した。

試合後には韓国ベンチへ深々とお辞儀し、「素晴らしいゲームだった」とコメント。敵味方を問わず好プレーを称える姿勢に、国内外から称賛の声が集まっている。

実力だけでなく人間性でも世界を魅了する大谷。スーパースターの振る舞いは、ライバル国のメディアさえも虜にした。

