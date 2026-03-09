「球速は回復したが」今永昇太、オープン戦で合計4被本塁打！？　昨季低迷…

今永昇太 最新情報

シカゴ・カブスに所属する32歳の今永昇太投手は、ここまでオープン戦3試合に登板しているが、その中で合計4被本塁打を記録している。そのため米メディア『スポーツ・モッカリー』が「カブスが最も心配すべきは誰か？」と題し、そのうちの一人として同選手を選出した。

オープン戦初戦のサンディエゴ・パドレス戦は勝利投手となり、一度もホームランを打たれなかったことから、復活の兆しが見えていた。

しかし、続くシカゴ・ホワイトソックス戦では3人の打者にホームランを浴び、昨季の低迷を彷彿とさせた。

さらに、直近のアスレチックス戦は3つの三振を奪いながらも、1被本塁打含む3失点を喫している。

その中でも球速は初戦94マイル（約151.3キロ）、ここ2試合の先発は92マイルから93マイル（約148キロから約150キロ）であり、昨季の平均球速90.8マイル（約146.1キロ）に比べて改善が見られている点は朗報だ。

だが、同メディアは「オープン戦で4被本塁打を許したという事実は、彼の2026シーズンの楽観的な見方に間違いなく一石を投じるものである」と指摘。

また、今永と同様にジェイムソン・タイヨン投手も、カブスが懸念すべき一人に挙げている。

