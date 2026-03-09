侍ジャパン 最新情報

ベースボールチャンネルが制作する『DJケチャップのMLBトークライブ powered by ベースボールチャンネル』の第11回ライブ配信が3月9日に行われた。

今回の配信には準レギュラーの下村泰司氏に加え、2006年のワールドベースボールクラシック（WBC）第1回に出場し、侍ジャパンの優勝に貢献した里崎智也氏がゲスト出演した。

侍ジャパンはチャイニーズ・タイペイ、韓国、オーストラリアを下し、3連勝でプールC首位通過を決めた。大谷翔平、鈴木誠也、吉田正尚が各2本塁打を記録し、好調ぶりを印象付けた一方で、近藤健介は未だ無安打が続いている。

侍ジャパンはプールC最終戦のチェコ戦を終えると、アメリカ・マイアミで行われる決勝ラウンドに向かう。ここまでは「東京プールは調子がいい選手と悪い選手を調べるだけ」と話す里崎氏は、チェコ戦と準々決勝の選手起用が難しいと話す。

ケチャップ氏が「本来は休ませてバックアップの選手を使いたいでしょうけど」と切り出すと、里崎氏は「調子を上げさせなきゃいけないなら使わなきゃいけない」と答え、「チェコ戦で休ませてっていう人は浅い」と断言する。

里崎氏が「一番ヤバい」と言うのは、チェコ戦でここまで快音のない近藤らを休ませ、佐藤輝明や森下翔太らを起用し、彼らが活躍した場合。さらに、「準々決勝で（メンバーを）元に戻してまったく打てなかったら終わる」と、マネジメントとしてのリスクの大きさを強調した。

下村氏が「チェコ戦でサトテル（佐藤）が打ったら、準々決勝もサトテルでいいと思いますけど」と言うと、里崎氏は「そこの覚悟があるかどうか」と話す。チェコ戦の選手起用は、準々決勝以降の選手起用にも大きな影響を与えることになりそうだ。

