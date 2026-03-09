「テーマは層の厚さ」菅野智之らベテランに求められるのは安定感。若手の…

菅野智之 最新情報

コロラド・ロッキーズはMLB球団の中でも伸び代が大きいチームかもしれない。オフシーズンの補強により、歴史的に重大なほど成績が悪くなることはもう無いはずだと、米メディア『パープル・ロウ』が報じている。

昨季はナ・リーグ西地区で43勝119敗の成績を残し、4年連続最下位でシーズンを終えていた。

とりわけ先発投手の平均防御率が酷く、6.65という数字は全球団の中でも圧倒的に悪い数値である。

その投手陣にテコ入れをするため、今オフにロッキーズは積極的にフリーエージェント（FA）を獲得した。

それも37歳のホセ・キンタナ投手、34歳のマイケル・ローレンゼン投手、36歳の菅野智之投手といった経験豊富なベテランが中心となっている。

ここに主力のカイル・フリーランド投手が加わり、30代の選手が先発ローテーションの大半を占める見込みだ。

同メディアによると、これらベテランに求められているのは「相手打線を圧倒することではなく、安定して一定の役割を果たし続けることだ」という。

なぜなら菅野やキンタナは1年契約であり、2026年以降の組織での将来は不透明だからだ。

そこで同メディアは、若手の台頭が重要だと考えている。

「このオフシーズンを通して、この投手陣に共通する大きなテーマとして浮かび上がってきたのが、層の厚さだ。

それは、どの試合でもウォーレン・シェーファー監督が安心して起用できる投手の数という意味での層の厚さであり、各投手が持つ多彩な球種によって打者が対応を迫られるという意味での層の厚さでもある。

さらに、他球団で培った経験の幅という意味でも層があり、加えてベテランがチームを去った後に控える若手の代替候補という点でも層がある。

ロッキーズの先発ローテーションを良いと呼ぶには、まだ道のりは長い。

しかし、少なくとも歴史に残るほど酷い結果を残すような状態からは脱しつつある」

ここから数年間は入れ替わりが激しいシーズンが続くかもしれないが、いずれ長年チームを背負うことになる有望な若手が現れるかもしれない。

【関連記事】

【了】