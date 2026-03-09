侍ジャパン 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）にアメリカ代表として出場しているタリク・スクバル投手は、1度の登板でチームを離れる予定だったが、予定を変える可能性が浮上した。スクバルが2度目の登板に臨むとなれば、日本代表と対戦する可能性も高い。米メディア『アスロン・スポーツ』のジョイ・ミストレッタ記者が言及した。

スクバルはイギリス代表との試合に先発し、3回を投じて失点1の好投でチームの勝利に貢献。当初、この登板が大会唯一の登板になると見られていたが、その後の発言により状況はやや不透明になったという。

今後の再登板の可能性について質問されたスクバルは「それは答えるのが難しい質問だ。今は答えないでおく」と語った。明確な否定はせず、可能性を残す形となった。

再登板について、所属するデトロイト・タイガースのA.J.ヒンチ監督は「まだ何も決まっていない。彼はこの経験に非常に感情的になっている。選手たちはすべてをやりたいと思うものだ」と語った。さらに、本人と短い会話を交わし、落ち着いてから改めて話し合う予定だと明かしている。

強敵となるスクバルの動向についてミストレッタ氏は「WBCで米国代表を破る可能性が高いのは、日本とドミニカ共和国だ。いずれかのチームとの対戦で彼を起用できるかどうかは、試合結果を左右する決定的な要素となるだろう」と言及した。

【関連記事】

【了】