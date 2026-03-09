◆ 笘篠氏「こういうことをやってくるぞとオープン戦でどんどん見せてくる」

日本ハムは8日、ロッテとのオープン戦で5x－4とサヨナラ勝利を収めた。1点を追う2回、無死一・三塁で水野達稀がセーフティスクイズを決めて同点に追いついた。続く奈良間大己もバント安打で無死満塁にチャンスを広げ、清水優心はスクイズを外されるも適時打を放って逆転に成功。五十幡亮汰もセーフティスクイズを決めて3点目を挙げた。

新庄采配が光った連続バント攻撃に、9日放送のフジテレビONE『プロ野球ニュース2026』の解説・笘篠賢治氏は「バントと足を絡めて、1点を取れるときに取っておく。新庄監督のこれでもかというような作戦は、ロッテだけではなくセ・リーグもパ・リーグもどのチームにも、こういうことをやってくるぞとオープン戦でどんどん見せてくるよね」と称賛。さらに「サインを出された選手がきっちり遂行しているのは、これはあるかもと思っているから。もしかしたらまたあるかも、俺もあるかもというふうに予測しながら監督のサインが出たと思うので、あれだけ決まる。準備していなかったら、意外と難しいものなんだよ。監督の心もちゃんと読めている」と評価した。

もう1人の解説・坂口智隆氏は「普通だったら練習を含めていろいろ試しているのかな、こういう時期だからやっているのかなと思うが、新庄監督の場合はどんどんシーズンでも本当に使ってくる。こういうことが起きたということは、他球団もやってくるなという感じで、しっかり内野の連携を気を遣ってくると思う」と分析した。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』