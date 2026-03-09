侍ジャパン 最新情報

井端弘和率いる侍ジャパンは、大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる。1次ラウンドを2連勝でスタートした侍ジャパンだったが、7日の韓国戦では不安な一面が露呈してしまったようだ。米メディア『ファン・サイデッド』のクリス・ランダース記者が言及した。

日本代表は大谷翔平選手を中心に強力な打線を形成している。鈴木誠也外野手や吉田正尚外野手に加え、岡本和真内野手や村上宗隆内野手らMLB経験者、さらに佐藤輝明内野手や森下翔太外野手などNPBの実力者も控え、相手投手にとって隙の少ない打線となっている。

しかし、韓国戦では菊池雄星投手が初回に3点を失い、3回で被安打6を浴びるなど苦しい立ち上がりとなった。ブルペン陣もその後6イニングで失点3を喫しており、打線の援護がなければ苦しい展開になりかねなかった。

エースの山本由伸投手は世界屈指の投手と評価されているものの、MLBシーズンを控えるため過度に登板させることは難しいとみられる。また、菅野智之投手についても昨季のMLBでは苦戦したとされ、アメリカやドミニカ共和国に劣る可能性がある。

投手陣の安定が鍵を握る侍ジャパンについてランダース氏は「日本の最初の2試合の対戦相手は決して弱くはないが、ここから競争はさらに厳しくなる。現王者にとって懸念材料なのは、打撃面ではなく投手陣だ」と言及した。

