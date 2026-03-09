WBC 最新情報

ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に出場しているアメリカ代表のサイ・ヤング左腕タリク・スクーバルが、大会で再び登板する可能性があるかもしれない。米メディア『USAトゥデイ』が再登板について検討していると報じた。

当初スクーバルは、プールB初戦のイギリス戦で先発した後、所属するデトロイト・タイガースのキャンプに戻り、レギュラーシーズンに向けた調整を続ける予定だった。

スクーバルは現地7日のイギリス戦に先発。初球を先頭打者本塁打とされたものの、その後は立ち直り、3回41球を投げて被安打2、1失点、5奪三振と好投し、チームの9―1の勝利に貢献した。

しかし試合後、その考えに変化が生まれていることを明かした。「こんな感情が湧くとは思わなかった。状況は明らかに変わった」と語り、「当初は1試合だけ投げてキャンプに戻る予定だったが、今後のプランを話し合って決めたい」とコメント。再登板の可能性を否定しなかった。

米紙『USAトゥデイ』のボブ・ナイチンゲール記者によると、スクーバルはタイガースのキャンプ地には戻らず、そのままアメリカ代表の練習に参加しているという。チームが決勝に進出した場合の再登板について検討していると報じられている。

スクーバルは「キャリアの中でもかなり難しい決断の一つになる」と語り、球団や代理人、家族と話し合った上で数日以内に判断する考えを示した。

また「アメリカ人である誇りを感じている。このチーム、この環境にいると離れるのは本当に難しい」とも語り、代表チームへの強い思いも明かした。

祖国のために投げる誇りとシーズンを見据えた調整。その狭間で、サイ・ヤング賞左腕は難しい決断を迫られている。

【関連記事】

【了】