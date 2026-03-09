













北海道日本ハムファイターズの水谷瞬外野手が8日、エスコンフィールド北海道で行われた千葉ロッテマリーンズとのオープン戦に「1番・左翼」でスタメン出場。9回にサヨナラ本塁打を放った。







4－4の同点で迎えた9回裏。ロッテはマウンドに速球派の2年目右腕、廣池康志郎を送った。日本ハムのこの回先頭は、1番の水谷。何かをやってくれそうというファンの期待が、一身に背番号「53」に注がれる。



1球目は149キロのストレートがインハイに外れ、続く2球目。今度はアウトハイに投じられた149キロのストレートに対し、水谷が反応した。











力強いスイングによって弾き返された打球は、エスコンフィールドのバックススクリーンに飛び込んでいくサヨナラ本塁打となった。日本ハムは5－4でロッテを降し、オープン戦の戦績を4勝2敗としている。



力勝負を挑んできた若武者を真っ向から打ち破った水谷。昨季87試合出場で12本塁打を放ったパワーは健在だった。



打倒ソフトバンクを掲げてリーグ優勝を狙うチームの「恐怖の一番打者」として、自身初のフルシーズン完走を目指す。















【動画】試合を決めた核弾頭、水谷のサヨナラ本塁打がこちら！

DAZNベースボールの公式Xより















これがヒーロー



水谷瞬

ひと振りで全てを持っていく



⚾️日本ハム×ロッテ（オープン戦）



