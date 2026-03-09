プロ野球において、公式SNSのフォロワー数は「今、どれだけ球団が“見られているか”」を測るひとつの指標になりつつある。試合結果だけでなく、選手の素顔、舞台裏、動画コンテンツなど、球団の発信力そのものがファン層の広がりに直結する時代だ。

本記事では、X（旧Twitter）・Instagram・YouTubeの3媒体における球団公式アカウントを対象に、各媒体の順位に応じてポイントを付与し、その合計点でランキング化。残念ながら数字が思わしくなかったワースト6球団をピックアップした。（フォロワー数は2月10日時点のもの）

集計方法

対象：球団公式アカウントのみ

媒体：X / Instagram / YouTube

総合順位：各媒体で「1位=12点、2位=11点…12位=1点」を付与し、3媒体の合計点で決定

同点の場合：3媒体のフォロワー総数（万人換算）の多い方を上位

第6位：横浜DeNAベイスターズ

[caption id="attachment_245778" align="aligncenter" width="530"] ＤｅＮＡの球団旗[/caption]

公式SNSフォロワー総数：135.5万人

X：53.9万（2点）

Instagram：37.4万（7点）

YouTube：44.2万（10点）

総合：7位（19点）

近年、観客動員数がうなぎのぼりの横浜DeNAベイスターズだが、SNSのフォロワー数ワースト6位に位置している。

Xのフォロワー数はやや少なく、2点止まりとなった。「広報カメラ」として選手に密着した映像はもちろん、春季キャンプの練習模様も積極的に発信中だ。

Instagramでは選手の真剣な表情がアップされているほか、球場内の「エモい」写真をアップ。ファンからの支持も高い。

YouTubeも定期的に更新されており、ファンからの質問に選手が答えるコーナーが人気。若手からベテラン、さらに相川亮二監督までが出演し、間接的なファンとの交流を図っている。

DeNAは2025年にチームを支えたアンソニー・ケイ、アンドレ・ジャクソンが移籍し、一部では苦しい戦いも予想されている。

それでも近年の人気上昇が目覚ましく、横浜スタジアムが満員になる試合も珍しくない。ファンの声援を支えに、2026年こそ優勝を目指す。

