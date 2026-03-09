侍ジャパン 最新情報

大会連覇を目指してワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に臨んでいる侍ジャパンは8日、吉田正尚外野手の劇的な逆転本塁打でオーストラリアを4-3で下した。この吉田の活躍により、ボストン・レッドソックスでの起用が変わるかもしれない。米メディア『ボストン・ヘラルド』のガブリエル・スター記者が言及した。

日本はオーストラリアを下したことで、プールC首位を確定させた。その勝利を決定づけたのが、オーストラリアに先制を許した後、7回にジョン・ケネディ投手から逆転となる2ラン本塁打を放った吉田だ。

吉田が所属するレッドソックスでは、ラファエル・デバース内野手やアレックス・ブレグマン内野手、ロブ・レフスナイダー内野手らが去り、ロミー・ゴンザレス内野手も肩の手術の可能性があるなど、打線の火力が不透明な状況にある。

そこで、吉田には打線の起爆剤としての期待が増している。すでにレッドソックスではゴールデングラブ級の外野手が多いため、ポジション争いは激しく、吉田は指名打者（DH）としての起用となるかもしれない。

今季の布陣が整っていないレッドソックスについて、スター氏は「WBC出場のため、レッドソックスは吉田と4人の外野手を欠いている。開幕まで3週間を切っているにもかかわらず、どう戦力に組み込むかについて解決に近づいていない」と言及した。

