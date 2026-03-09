西武の秋山俊（写真：産経新聞社）





　


　埼玉西武ライオンズのドラフト3位ルーキー・秋山俊外野手が8日、東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「7番・右翼」で先発出場。3回の第1打席で右翼線の二塁打を放った。
 

　

 
　この試合の両チーム通じて初安打を放ったのは、西武のドラ3ルーキーだった。
 
　3回裏の西武の攻撃。この回先頭の秋山がヤクルト先発の高梨裕稔と対峙した。カウント1－1からの3球目、インコースにきた135キロのスライダーを見事に捌いた。
 
　打球は鋭いライナーとなって右翼手の右を抜けていく二塁打。前日に続く2試合連続安打を、プロ通算190試合登板を誇る右腕から放ってみせた。試合は西武が2-4で敗れ、オープン戦4勝2敗となった。
 
　西武の「秋山」といえば、黄金時代の西武を「3番・中堅」として支えた秋山幸二氏、NPB歴代最多となるシーズン216安打を放った安打製造機の秋山翔吾（現・広島東洋カープ）という偉大な先人が球団に在籍していた。
 
　今季加入した秋山は、大学4年春のリーグ戦で本塁打・打点の2冠を獲得した打力が最大の武器。同年の全日本大学野球選手権でもホームランを含む9打数5安打を記録しており、“3代目”に相応しい実力を攻走守に秘めている。
 
　大型補強を敢行し、上位進出へ鼻息が荒い今季の西武。ルーキーの活躍からも目が離せない。
 









　


