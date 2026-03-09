













埼玉西武ライオンズのドラフト3位ルーキー・秋山俊外野手が8日、東京ヤクルトスワローズとのオープン戦に「7番・右翼」で先発出場。3回の第1打席で右翼線の二塁打を放った。











この試合の両チーム通じて初安打を放ったのは、西武のドラ3ルーキーだった。



3回裏の西武の攻撃。この回先頭の秋山がヤクルト先発の高梨裕稔と対峙した。カウント1－1からの3球目、インコースにきた135キロのスライダーを見事に捌いた。



打球は鋭いライナーとなって右翼手の右を抜けていく二塁打。前日に続く2試合連続安打を、プロ通算190試合登板を誇る右腕から放ってみせた。試合は西武が2-4で敗れ、オープン戦4勝2敗となった。



西武の「秋山」といえば、黄金時代の西武を「3番・中堅」として支えた秋山幸二氏、NPB歴代最多となるシーズン216安打を放った安打製造機の秋山翔吾（現・広島東洋カープ）という偉大な先人が球団に在籍していた。



今季加入した秋山は、大学4年春のリーグ戦で本塁打・打点の2冠を獲得した打力が最大の武器。同年の全日本大学野球選手権でもホームランを含む9打数5安打を記録しており、“3代目”に相応しい実力を攻走守に秘めている。



大型補強を敢行し、上位進出へ鼻息が荒い今季の西武。ルーキーの活躍からも目が離せない。



























【動画】3代目"秋山"、非凡な内角の捌きを見よ！

DAZNベースボールのXより













秋山の系譜



ドラ3・秋山俊

内角を綺麗にさばいた



⚾️西武×ヤクルト（オープン戦）



— ⚾️DAZNベースボール (@DAZNJPNBaseball)【了】