日本ハム・清宮幸太郎、女性誌「anan」個人ビジュアルを公開　爽やかな姿…

投稿には「個人ビジュアル初公開！「anan」スペシャルエディションは3/25(水)発売！※北海道地区は、3/26(木)発売となります」と綴られ、アイドル風のスーツに身を包んだ清宮、田宮裕涼、達孝太ら日本ハムナインが映った写真を添えて公開されている。ファンからも「かっこいい！」など、多くのコメントが寄せられている。



投稿の最後に「発売される頃には戻ってこられようにアピールし続けます！」と記した清宮。先月21日に右肘関節炎の診断を受け、現在は実戦復帰に向け調整中。アピールに燃える気持ちを文に表している。



高卒9年目の清宮は今季、新たに選手会長に就任。結果は勿論、チームの中心選手として引っ張る立場にある。悲願のリーグ優勝を狙うチームのなかで、ますますの活躍が望まれる。



昨季はキャリアハイの138試合に出場し、リーグ2位の143安打を記録。打率.272、12本塁打、65打点をマークした。



得点圏打率.330の勝負強さを今季も発揮し、打線の軸として確固たる地位を築きたい。





























【投稿】清宮の個人ビジュアル、日本ハム7選手のスーツ姿がこちら

