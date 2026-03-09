西武は9日、栗山巧選手のファイナルシーズンをファンと共に歩むプロジェクト『PR1DE SERIES』を開催する4月11日と12日のロッテ戦で、両日ともに、貴重な歴代ユニフォームを集めた特別展示を実施するほか、入団初期の栗山選手のインタビューなどをまとめた「週刊ベースボール 栗山巧特別号」の配布などが決定したことを発表した。

栗山選手の軌跡をたどる特別展示『PR1DE SERIES Episode “1”』では、栗山選手本人が所有するユニフォームを展示し、25年の歩みを体感できる。入団から6年間背負った背番号52のユニフォームや期間限定ユニフォームなど、ファン垂涎の品々を展示。

またメインゲートでは、両日ともに先着15,000名に「週刊ベースボール 栗山巧特別号」を配布。プロ入り直後に行われた貴重な初インタビューなどを掲載し、若き日の栗山選手を振り返る内容となっている。そのほか、本シリーズに参加した記念の一枚を残せるフォトスポットや、イベント限定のチェキフレームを使ったイベントなども実施する。

さらに本日から投票企画「Memory 心に残る“1シーン”たち」も開始した。特設サイトに公開された栗山選手の数々の名場面映像から、ファンが考える思い出の1シーンを投票できる。最も多くの「想い」を集めた上位6つのシーンは、6月26日（金）〜28日（日）の『PR1DE SERIES』開催試合にて、西武球場前駅の構内装飾に使用するほか、グッズも販売する予定だ。

▼ 栗山巧

「いよいよ最後のシーズンが始まります。4月からスタートする『PR1DE SERIES』では、私がこれまで着用したユニフォームの展示や、プロ入り直後のインタビューをまとめた、週刊ベースボールの特別号など、25年間の歩みを皆さんと一緒に振り返ることができる企画を用意しています。ファンの皆さんから寄せられる「心に残る“1シーン”」が、どんな場面が選ばれるのかすごく楽しみです。ぜひベルーナドームで、一緒に最高の思い出を作りましょう」