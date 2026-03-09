現役時代にいくら稼ぎ、貯蓄をしておけば安心した暮らしができるのか。All Aboutが実施したアンケート調査から、2026年1月15日に回答があった東京都在住67歳男性のケースをご紹介します。

◆回答者プロフィール

回答者本人：67歳男性

同居家族構成：本人のみ

住居形態：賃貸

居住地：東京都

リタイア前の雇用形態：派遣・契約社員

リタイア前の年収：350万円

現在の預貯金：900万円、リスク資産：200万円

これまでの年金加入期間：厚生年金492カ月

◆現在受給している年金額（月額）

老齢基礎年金（国民年金）：約7万円

老齢厚生年金（厚生年金）：8万5000円

障害基礎年金や障害厚生年金（障害年金）：なし

遺族基礎年金や遺族厚生年金（遺族年金）：なし

その他（企業年金や個人年金保険など）：なし

◆「厚生年金の額に不満がある。10万円以上ほしい」

現在の年金額について満足しているか、の問いに「満足していない」と回答した今回の投稿者。

その理由として「厚生年金の額に関して不満がある。厚生年金だけで10万円以上ほしいと思っている」と語っています。

ひと月の支出は「約14万円」。年金だけで「毎月賄えている」と回答されています。

◆「病気が長引いたり入院したときに資金が足りるのか不安になる」

年金生活においては、節約のために「ポイ活を行い、アンケートやサイトの登録などでポイントを稼ぎ、電子マネーやPayPayなどに交換して普段の買い物に使う」など工夫をしているとのこと。

それでも急な出費には耐えられないと感じているようで、「免疫力が低めで病気をすると治りにくい体質なので、病気が長引いたり入院したりしたときの資金に不安が大きい。部屋代（差額ベッド代）など保険が利かないものへの備えがあまりないのが心配」とあります。

◆「これといった特技や資格がない。接客経験がなく面接も通りにくい」

現役時代にもっとこうしておけばよかったと思うことがあるか、との問いには「製造や検査、バックヤードなど単純作業が多かったため、これといった特技や資格がない。また接客経験がないため、アルバイトの面接も通りにくい。年金以外の収入を得られるような技術や経験を積んでおくべきだったと後悔している」と回答。

一方で今の生活の楽しみを語った投稿者。「旅行したり高価な外食に行ったり、思い切りのいいお金の使い方はあまりできない。しかし、安くてもよいものを探し、コスパのよいものを得られた満足感を味わうようにしている」と前向きに過ごされているようでした。

※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています

※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます

※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません

文＝あるじゃん 編集部