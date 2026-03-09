













メキシコプロ野球のモンテレイ・サルタンズが日本時間7日、公式Instagramを更新。今季の“補強選手”として、元読売ジャイアンツのオコエ瑠偉について投稿した。











投稿には「El refuerzo nipón de Sultanes. ㄥㄖㄩ丨丂 ㄖҜㄖㄚ乇（サルタンズの日本人補強選手、ルイ・オコエ）」と綴られ、サルタンズのユニフォーム姿で打撃練習に励むオコエが動画で公開されている。



オコエは昨年11月に読売ジャイアンツを自由契約となり、2月11日（日本時間12日）にメキシコプロ野球のモンテレイ・サルタンズと契約した。



同リーグには、かつて東北楽天ゴールデンイーグルスでオコエとチームメイトだった安樂智大が、メキシコシティ・レッドデビルズに所属している。



安樂は同チームで2年連続47試合に登板し、特に昨季はクローザーとしてリーグ最多の22セーブをマーク。チームで確固たる地位を確立している。



他にもメキシコリーグには、NPBに縁のある選手が数多く在籍している。オコエのいるサルタンズには、元広島東洋カープのヘロニモ・フランスア、元中日ドラゴンズのソイロ・アルモンテが在籍。



レッドデビルズには、元楽天のジャフェット・アマダー・ホセ・マルモレホス、元中日のアリスティデス・アキーノが在籍。また、MLB通算2639安打のレジェンドであるロビンソン・カノも同チームに所属している。



多士済々のメンバーが揃うメキシコの地において、オコエがどのような活躍を見せ、今後どのようなキャリアを築いていくかに注目される。























【投稿】サルタンズが公開！オコエの練習動画がこちら

Sultanes De Monterrey(@sultanesoficial)のInstagramより















【了】