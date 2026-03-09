夏冬を合わせると６度目、冬季５度目のパラリンピック出場となった佐藤圭一。冬はパラバイアスロンとパラクロスカントリー、夏はパラトライアスロンに挑むバイタリティーにあふれる“鉄人パラアスリート”は、ミラノ・コルティナ2026パラリンピック冬季競技大会でも、たくましい存在感を大いにアピールしている。

ミスを冷静に分析

ミラノから直線距離で200㎞ほどのところにある街テーゼロ。快晴の空の下、佐藤は今大会、現地３月７日と８日、パラバイアスロンの男子7.5kmスプリント（立位）と男子12.5kmインディビジュアル（立位）に出場した。

現地３月８日の佐藤圭一

現地３月７日に行われた7.5kmスプリントでは、射撃のミスが響き、結果はまさかの18位。スプリントでは、射撃で外した回数に応じてペナルティループ（１周150ｍ）と呼ばれるコースを走るが、佐藤はこの日、１回目に２発、２回目に２発を外したため計４周、600ｍを余分に走った。それでも、取材エリアにやってきた佐藤は冷静にレースを振り返っていた。

翌日は、射撃で外した回数に応じて１分の計算タイムが加算される12.5kmインディビジュアル。佐藤は合計10発（10分の加算）を外し、18位だった。

スプリント終了後、第一声で「超厳しい戦いになりました」といった佐藤。

それでも、外連味のない口調でこのように続けた。

「自分の体の状態があまり良くなかった。準備はしてきたものの、キレがなかった。体があまり動かなかった。そこが良くなかったと思います」

まずは自身にフォーカスする姿勢。これは、過去に幾度も困難を打ち破ってきた46歳のベテランらしい分析だ。

仕事を辞めてアスリートの道へ

1979年、愛知県名古屋市生まれ。先天性の障がいにより左手首から先がない。けれども、障がいを理由にスポーツを諦めることはなかった。転機となったのは19歳のとき、1998年の長野大会で躍動する選手たちを目にしたことだ。自分も挑戦したいという思いが芽生えた。

バイアスロンに出場した佐藤圭一

一歩を踏み出した後の情熱は並大抵ではなかった。25歳のときには仕事を辞め、カナダへスキー留学。27歳から本格的に競技を開始し、日本代表への道を切り開いた。

冬季パラリンピックには、2010年のバンクーバー大会、2014年のソチ大会、2018年の平昌大会、2022年の北京大会に出場。また佐藤は、冬季パラリンピックを２度経験した後の2016年に、パラトライアスロンでリオ大会にも出場している。

競技人生で大きな苦境に直面したのは、平昌大会を経てから東京2020大会を目指し、コロナ禍で懸命に鍛錬を重ねていた2020年夏のこと。自転車トレーニング中の事故で鎖骨など複数箇所を骨折し、３度の手術を受けたのだ。

日本代表の佐藤圭一

そこから先は東京2020大会の出場を逃すなど、苦しい時間が長かった。しかし、チャンスを得て出場した北京大会では、パラバイアスロン男子12.5km（立位）で自己ベストの７位入賞を果たした。不屈の精神が佐藤にはあった。

競技の枠を越えて鍛えられた心身

ミラノ・コルティナ大会に向けても、2025年秋に虫垂炎にかかり、３日間も痛みに耐えたため腹膜炎になる寸前まで状態が悪化。２週間ほどの入院でせっかく蓄えていた筋力も持久力もかなり落ちたが、そこから這い上がってきた。

とはいえ、さすがに手術・入院の影響は残り、イタリア入りしてからもフィジカルコンディションは「100％ではない」（佐藤）という。それが、パフォーマンスに響いた。

加えて、射撃でこれまでにないほどミスが多かった原因の一部も、フィジカル面にあるという。

「（走りで）出遅れたという気持ちがあったので、射撃タイムも削らないといけないと思い、呼吸調整をいつもよりも短めにした。少し急いで撃った感じもあったので、そこが（的の）真ん中に寄せれなかったという原因ではあると思う」

そう語る佐藤だが、何と言っても彼の真骨頂は、競技の枠を越えて発揮してきた「挑戦力」にある。

例えば、水泳、自転車、ランの総合力で競うトライアスロンで培った持久力は、冬季の競技にも活きている。長年にわたって世界のトップと張り合うレベルを維持する土台になっているのは、多方面から鍛え抜いた強靱な心身だ。

また、動きを瞬時に切り替える能力は、バイアスロンにも活きている。クロスカントリースキーの滑走と射撃を組み合わせたこの競技は、「動」と「静」を繰り返す過酷な種目。持久力と集中力の両方が試されるバイアスロンは、マルチに鍛えてきた佐藤の能力が十分に発揮される競技なのだ。

挑戦を続ける理由

冬季と夏季をまたぐ二刀流アスリートは、東京2020大会の開催により一時的に増えたが、やがてどちらかに専念するようになった選手が少なくない。だが、佐藤は挑戦をやめない。やめようとしない。

「人はどれだけ強くなれるか」「自分にしかできないことをしたい」「勇気を届けたい」。追い求めるテーマがあるからだ。

ミラノ・コルティナ大会に向けては、技術面の課題克服にも余念がなかった。昨シーズンを終えた後、外国勢と比べて弱点だと感じているクロスカントリーフリースタイルのスケーティング走法を強化すべく、スピードスケート選手の動きを参考にしたトレーニングを敢行。ウエイトトレーニングでもお尻に体重を乗せて筋肉をつけ、雪面をしっかり蹴っていける力強いフォームを作り上げた。

佐藤はこのように言う。

「もともと、日本人はクラシカルは結構強いのですが、スケーティング（フリースタイル）で表彰台に乗るのが難しい。なので、海外の選手たちと一緒に練習して、自分なりに考えて、日本人でも通用するスケーティングをやってきた。自分の体調を整えてどれだけ食らいついていけるか、というところが重要だと思う」

40代半ばになってもその行動力はいささかも衰えない。「挑戦すること」そのものが、「佐藤圭一」というアスリートの原動力だ。

冬も夏も挑み続ける“鉄人”は、今日も限界を押し広げながら前へ突き進んでいる。

edited by TEAM A

text by Yumiko Yanai

photo by AFLO SPORT