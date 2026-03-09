ロッテは9日、4月3日～5日のソフトバンク戦（ZOZOマリンスタジアム）で開催するイベント「BLACK BLACK」に向け、千葉にゆかりのあるアーティストがオリジナル楽曲を制作したと発表した。

2007年にスタートした「BLACK BLACK」は、“PAINT THE STADIUM BLACK”をテーマに、本拠地でビジターユニホームを着用し、スタジアムを黒に染める恒例イベント。20回目の節目となる今年は、千葉県にゆかりのあるラッパーのBonberoさん、eydenさん、トラックメイカーのKMさんがタッグを組み、「BLACK BLACK」にインスパイアされたオリジナル楽曲を制作した。

ビジターユニホーム姿のファンで埋め尽くされるスタンドの光景や、そこから生まれる結束と熱狂といった黒い集団が持つ強さを、HIPHOPで表現した特別な楽曲となっている。イベント期間中は場内ビジョンにて楽曲が流れるほか、4月4日はBonberoさん、eydenさん、KMさんの来場が決定。“CHIBA”の文字がデザインされた新たなビジターユニホームを着用して、試合前にグラウンド内で本楽曲を生披露する。

なお、このイベントは選手たちが新しいビジターユニホームを初めて着用する機会となる。

▼ Bonbero

「親戚がロッテファンなので、マリンスタジアムでライブができるのはとても光栄です！千葉で活躍しているeydenくんと楽曲制作ができて嬉しいです。KMさんのビートもやばいので楽しみにしていてください」

▼ eyden

「KMさんがかっこいいビートを制作してくれたので、Bonberoくんと一緒にかましたいです。全力で楽しみます！千葉のみんなよろしく！」

▼ KM

「気持ちをひとつにするような力強い楽曲で、地元チームであるマリーンズのスタジアムを盛り上げます！誠に光栄です」