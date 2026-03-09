ふわっとしていてあたたかくほんのり甘い大判焼き。筆者のお気に入りスイーツの中の一つです。小田原市栢山にある大判焼ケイちゃんというテイクアウト専門店がずっと気になっていました。小腹がすいていて何か美味しいものを食べたいなぁと思った日に、ふと思い立って行ってきましたのでご紹介します。
看板のロゴマークが可愛らしい
大判焼ケイちゃんのケイちゃんとはオーナーの名前からきているのではなく、オーナーの旦那様のお名前からきているとのこと。この場所は旦那様が小さい頃から育ってきたところで、旦那様はケイちゃん、と呼ばれていたそう。こちらでお店を持つので、大判焼ケイちゃんという店の名前にしたそう。ご近所の方にも馴染みがある名前を使われて、地元密着の雰囲気で素敵ですね。
大判焼きの赤い旗がかかっているガラスの横開きの窓から購入します。筆者が訪れた短い間にもお客さんが次々と来店していて、人気店なことを実感しました。
笑顔が素敵なオーナー
話しやすい雰囲気の気さくなオーナー詩乃さん。こちらのお店が近くにあったらお散歩ついでに大判焼き購入＆オーナーとほんの少しお話をしに頻繁に訪れたいお店です。
メニューはシンプルに3種類。あずきとカスタードは常時あるメニュー。もう1種は随時変わるメニューということで、筆者が訪れた際はチョコレートでした。
こだわりのあずき
オーナーのおすすめは、100%北海道のあずきを使用した手作り餡のあずきの大判焼。
ひとつひとつ大事に作られていく大判焼き。
大判焼きの表面には大判焼ケイちゃんのロゴマーク。整然と並んでいて可愛らしいですね。
もっちりした生地とぎっしりあんこのハーモニー
筆者はあずき（税込150円）とカスタード（税込150円）を購入。カスタードは我慢ができず、帰り道に早速いただきました。ほんのりした優しい甘さでほっとするおいしさでした。
あずきは自宅に帰って撮影。もっちりした雰囲気が伝わりますでしょうか？大判焼きの丸い形も可愛らしいです。
厚みもあるのです。食べ応えがありそうですね。
中にはぎっしりあんこが詰まってます。皮がほんのり甘くもっちりしていて、中のあんことのハーモニーが素晴らしい。あずきを一つだけしか購入しなかったことをすぐに後悔しました。
購入してから1時間後くらいに自宅でいただいたのですが、それでもとてもおいしかったので、出来立てを今度食べてみたく、近いうちに再訪して今度はあずきを購入後すぐに食べることを心に決めました。
大判焼ケイちゃん、とてもおすすめです。皆さんも是非訪れてみてくださいね。
|最寄り駅
|栢山駅, 小田急小田原線
|住所
|〒250-0851 神奈川県小田原市曽比2441-3
|駅徒歩
|小田急小田原線栢山駅から徒歩10分程
|営業日
|火曜日
|営業時間
|10:00-17:00
|定休日
|月曜日
|受付開始
|登録なし
|受付終了
|登録なし
|予算（下限）
|500
|予算（上限）
|1000
|支払い方法
|現金
|席の種類詳細
|テイクアウト専門店
|貸切
|貸切不可
|駐車場
|無し
|サービス
|テイクアウト
|お子様連れ
|可能
|公式サイト
|https://shinokusaka.wixsite.com/keychan
|開業年月日
|2023-9-30
|備考
|10月～5月は100%北海道のあずきを使用した手作り餡の大判焼き。 7月～9月は手作りあずきや自家製フルーツソースのかき氷。 6月は休業。