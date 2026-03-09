近年、メジャーリーグに挑戦する選手は決して珍しくなくなった。日本で圧倒的な実績を収め、夢舞台での活躍を夢見る選手の挑戦は、多くのファンに希望を与えている。そこで今回は、メジャーリーガー輩出数ランキングトップ6として、メジャーリーガーを輩出した選手が多い球団をランキング形式で紹介する。［1/7ページ］

6位タイ：ソフトバンク（6人）

[caption id="attachment_252308" align="aligncenter" width="530"] シカゴ・ホワイトソックスの井口資仁（写真：Getty Images）[/caption]

村上雅則：サンフランシスコ・ジャイアンツ

井口資仁：シカゴ・ホワイトソックス

城島健司：シアトル・マリナーズ

和田毅：ボルティモア・オリオールズ

川﨑宗則：シアトル・マリナーズ

千賀滉大：ニューヨーク・メッツ

ポスティングシステムでのメジャーリーグ移籍は認めていない福岡ソフトバンクホークスだが、ランキングでは6位タイとなった。

1964年、日本人初のメジャーリーガーとしてサンフランシスコ・ジャイアンツに入団した村上雅則。1965年にはリリーフを中心に45試合に登板するなど、確かな実力を披露した。

シカゴ・ホワイトソックスでプレーしたのは、福岡ダイエーホークスで活躍した井口資仁である。

メジャー1年目から135試合に出場し打率.278、15本塁打の成績を収めると、チームのワールドシリーズ制覇に大きく貢献した。

抜群の打撃センスで活躍した城島健司は、シアトル・マリナーズに入団。メジャー2年目は14本塁打を放つなど奮闘したが、2008年以降は打撃不振や故障に苦しみ出場機会を減らした。

「お化けフォーク」を武器に活躍する千賀滉大は、メジャー4年目を迎える。毎年故障に苦しんでいるだけに、今季こそ無事にシーズンを駆け抜けたいところだ。

現時点ではどういった道を歩むか不明だが、2025年ドラフトではスタンフォード大の佐々木麟太郎を指名。メジャーを目指して海を渡った若きスラッガーだが、どんな未来が待っているだろうか。

6位タイ：ロッテ（6人）

[caption id="attachment_252309" align="aligncenter" width="530"] ロサンゼルス・ドジャースの佐々木朗希（写真：Getty Images）[/caption]

伊良部秀輝：ニューヨーク・ヤンキース

小宮山悟：ニューヨーク・メッツ

小林雅英：クリーブランド・インディアンス

薮田安彦：カンザスシティ・ロイヤルズ

西岡剛：ミネソタ・ツインズ

佐々木朗希：ロサンゼルス・ドジャース

ソフトバンクと同じく6位タイに位置したのが、6人が海を渡った千葉ロッテマリーンズである。

豪腕投手として期待され、ニューヨーク・ヤンキースに入団した伊良部秀輝。ヤンキースでは2年続けて2桁勝利を挙げた。

しかし、その後は度重なる故障もあり、2002年を最後にメジャーを去った。

精密機械と呼ばれた小宮山悟も、メジャーに挑戦した1人。ニューヨーク・メッツでプレーしたが、結果を残すことはできなかった。その後、ロッテに復帰した経緯がある。

2010年に首位打者を獲得し、海を渡った西岡剛。ツインズでは内野のレギュラーとして期待されたが、移籍1年目は68試合の出場で打率.226の成績に。

続く2012年は3試合の出場にとどまり、2013年から阪神タイガースでプレーした。

佐々木朗希は、ポスティングシステムを利用してロサンゼルス・ドジャースへ入団。メジャー1年目で世界一を達成したが、個人としては苦しんだ1年に。先発の座を奪うための2026年が始まっている。

5位：ヤクルト（7人）

[caption id="attachment_252310" align="aligncenter" width="530"] シカゴ・ホワイトソックスの村上宗隆（写真：Getty Images）[/caption]

吉井理人：ニューヨーク・メッツ

石井一久：ロサンゼルス・ドジャース

高津臣吾：シカゴ・ホワイトソックス

岩村明憲：タンパベイ・デビルレイズ

五十嵐亮太：ニューヨーク・メッツ

青木宣親：ミルウォーキー・ブルワーズ

村上宗隆：シカゴ・ホワイトソックス

ランキング4位は東京ヤクルトスワローズ。合計7人がメジャーリーグの世界に挑戦した。

ニューヨーク・メッツに入団した吉井理人は、1999年に12勝をマーク。その後はコロラド・ロッキーズ、モントリオール・エクスポズ（現：ワシントン・ナショナルズ）でもプレーした。

ヤクルトの守護神として活躍した高津臣吾。シカゴ・ホワイトソックス1年目から24試合連続無失点を記録するなど存在感を発揮。

同年は59試合登板で防御率2.31の好成績を収め、その後はニューヨーク・メッツを経てヤクルトに復帰している。

天才的なバットコントロールでヒットを量産した青木宣親は、ミルウォーキー・ブルワーズでMLBのキャリアをスタート。さまざまな球団を渡り歩いたが、どの環境でも打率.280に近い数字を残した。

シカゴ・ホワイトソックスと契約を結んだ村上宗隆。日本球界では史上最年少での三冠王達成など、幾多の金字塔を打ち立てただけに、メジャーでの打棒爆発も期待される。

4位：日本ハム（8人）

[caption id="attachment_252318" align="aligncenter" width="530"] ロサンゼルス・エンゼルス時代の大谷翔平（写真：Getty Images）[/caption]

木田優夫：デトロイト・タイガース

岡島秀樹：ボストン・レッドソックス

建山義紀：テキサス・レンジャーズ

ダルビッシュ有：テキサス・レンジャーズ

田中賢介：サンフランシスコ・ジャイアンツ

大谷翔平：ロサンゼルス・エンゼルス

有原航平：テキサス・レンジャーズ

上沢直之：タンパベイ・レイズ

世界で活躍するメジャーリーガーが誕生した、北海道日本ハムファイターズ。これまで合計8人が海を渡っている。

国内では無双状態だったダルビッシュ有は、2012年にテキサス・レンジャーズへ入団。入団から3年続けて二桁勝利をマークした。

その後も先発投手として安定した成績を収め、シカゴ・カブスでプレーした2020年には日本人初の最多勝に輝いている。

世界的スターとなった大谷翔平は、ロサンゼルス・エンゼルスで大活躍。2021年に満票でア・リーグMVPを獲得した。

ロサンゼルス・ドジャース移籍後も「50－50」を達成するなど投打で躍動し、唯一無二の野球選手として手の付けられない選手となった。

日本ハムのエースとして活躍した有原航平。テキサス・レンジャーズでプレーしたが、本来の投球を発揮できず。福岡ソフトバンクホークスでのプレーを経て、今季から日本ハムに復帰した。

上沢直之もメジャーリーグに挑戦したが、メジャー定着は叶わず。ただ、昨季はソフトバンクで12勝を挙げたように、まだまだ実力は健在と言える。

2位タイ：オリックス（9人）※近鉄含む

[caption id="attachment_252312" align="aligncenter" width="530"] シアトル・マリナーズのイチロー（写真：Getty Images）[/caption]

野茂英雄：ロサンゼルス・ドジャース

長谷川滋利：アナハイム・エンゼルス

木田優夫：デトロイト・タイガース

イチロー：シアトル・マリナーズ

田口壮：セントルイス・カージナルス

中村紀洋：ロサンゼルス・ドジャース

平野佳寿：アリゾナ・ダイヤモンドバックス

吉田正尚：ボストン・レッドソックス

山本由伸：ロサンゼルス・ドジャース

2位タイに輝いたのはオリックス・バファローズ。メジャーで結果を残した選手も少なくない。

日本で何度も首位打者に輝いたイチロー。1年目で打率.350、56盗塁と圧巻のパフォーマンスを見せると、2004年にはメジャー歴代最多となるシーズン262安打を記録。

日米通算で4367本の安打を放ち、日本人初となるアメリカ野球殿堂入りも果たすなど、日本人最高峰のメジャーリーガーとして一時代を築いた。

中村紀洋は近鉄バファローズで数々のアーチを描いたが、ロサンゼルス・ドジャースでは本塁打を記録できず。わずか1年で日本球界へ復帰することとなった。

思うような成績を残せていないのが、ボストン・レッドソックスの吉田正尚だ。メジャー1年目こそ140試合に出場するも、その後は出番が減少。今一度、レギュラーを奪い取る活躍が求められる。

メジャー最高峰のエースへと飛躍を遂げた山本由伸は、ドジャースのワールドシリーズ制覇の立役者となった。今季は昨季以上の勝ち星を積み重ねたい1年になる。

2位タイ：西武（9人）

[caption id="attachment_252311" align="aligncenter" width="530"] ボストン・レッドソックスの松坂大輔（写真：Getty Images）[/caption]

水尾嘉孝：アナハイム・エンゼルス

松井稼頭央：ニューヨーク・メッツ

松坂大輔：ボストン・レッドソックス

森慎二：タンパベイ・デビルレイズ

中島裕之：オークランド・アスレチックス

牧田和久：サンディエゴ・パドレス

菊池雄星：シアトル・マリナーズ

秋山翔吾：シンシナティ・レッズ

今井達也：ヒューストン・アストロズ

埼玉西武ライオンズも、オリックス・バファローズと同じく9人の選手をメジャーリーグに送り込んだ。

トリプルスリーを達成した松井稼頭央は、ニューヨーク・メッツに入団。開幕戦初打席初球本塁打という鮮烈なデビューを飾った。

しかし、日本時代のような圧倒的な成績は残せず、2011年からは東北楽天ゴールデンイーグルスでのプレーを経て、最後は古巣西武でユニフォームを脱いだ。

松坂大輔はボストン・レッドソックスに入団し、2008年には18勝3敗、防御率2.90という圧倒的な成績を収めた。

怪我に悩まされるシーズンもありながら、日米通算170勝という偉大な記録を打ち立てた。

オークランド・アスレチックスの一員となった中島裕之は、怪我や不振の影響で一度もメジャー昇格を果たせず。メジャーでの公式戦出場は叶わなかった。

今季からメジャーリーガーとなったのが今井達也だ。最速150キロ超の直球とキレのあるスライダーを武器に、ヒューストン・アストロズでどのようなパフォーマンスを発揮できるだろうか。

1位：巨人（10人）

[caption id="attachment_252313" align="aligncenter" width="530"] ニューヨーク・ヤンキースの松井秀喜（写真：Getty Images）[/caption]

柏田貴史：ニューヨーク・メッツ

野村貴仁：ミルウォーキー・ブルワーズ

松井秀喜：ニューヨーク・ヤンキース

桑田真澄：ピッツバーグ・パイレーツ

上原浩治：ボルティモア・オリオールズ

高橋尚成：ニューヨーク・メッツ

村田透：クリーブランド・インディアンス

山口俊：トロント・ブルージェイズ

菅野智之：ボルティモア・オリオールズ

岡本和真：トロント・ブルージェイズ

10人のメジャーリーガーが誕生し、1位に輝いたのが読売ジャイアンツである。

2002年に50本塁打を放った松井秀喜は、ニューヨーク・ヤンキースへ入団。2004年にはメジャー自己最多となる31本塁打をマークした。

また、2009年にはワールドシリーズMVPのタイトルを獲得するなど、勝負強さも見せつけた。

桑田真澄は2007年、ピッツバーグ・パイレーツで1年限りのプレー。防御率9.43と不調に陥り、メジャーでは19試合の登板にとどまったが、不屈の挑戦は多くの人々の胸を打った。

日本での実績を引っ提げ、ボルティモア・オリオールズに入団したのが上原浩治だ。2013年からボストン・レッドソックスに移籍し、絶対的なクローザーとして君臨。ワールドシリーズ制覇時には胴上げ投手となった。

2026年からトロント・ブルージェイズの一員となった岡本和真。巨人時代には3割・30本・100打点の達成も含め、６年連続30本塁打を記録するなど不動の4番として存在感を放った。

日本で磨き上げた持ち前の長打力を、今度はメジャーで発揮するシーズンだ。

【了】