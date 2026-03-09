「どこでも起こり得たことだ」大谷翔平所属のドジャース・ディアス、WBC出…

WBC 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今オフ新加入したエドウィン・ディアス投手がWBCプエルトリコ代表に参加している。同選手は前回2023年大会中に大怪我を負っており、今回の参戦についても不安視されているが、本人はこうした声にうんざりしているようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。

ディアスは前回大会の1次ラウンド・ドミニカ共和国戦後、同僚たちと勝利を喜びあっていた際に右膝膝蓋腱断裂の大怪我を負いシーズン絶望に。現在は復帰し問題なくプレーしているが、今大会での悪夢再来を心配するファンは少なくない。

ただ、同メディアによるとディアスはこうした声について、「それに対する答えは一つだけだ。僕は投げていて怪我をしたわけじゃない。試合のあとだった。あれはどこででも起こり得たことだ。もし投げていて怪我をしたなら話は別だけど、ただ勝利を祝っていただけなんだ」と主張しているという。

ディアスは今オフ3年6900万ドルの大型契約を結んでいるだけに、アクシデントに見舞われるようなことがあると色々な意味で痛手となるが、無事に帰ってくることはできるだろうか。

