今週の12星座占い「乙女座（おとめ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）～3月15日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）～3月15日（日）「乙女座（おとめ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週はいろんな人と接することで、コミュニケーションのあり方を学べるようです。自分を表現できる趣味の場で活かしてみると良いでしょう。人に何かを教える機会も増えそうなので、丁寧な話し方を意識すると◎ 恋愛面は、真面目すぎると損してしまうかも。ちょっとくらいあざとくしたほうが、相手に好意が伝わるようです。部屋で過ごす日は、お気に入りのものを準備しておくと、リラックスできるようにしましょう。トイレ掃除をしっかりすると金運アップ。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。