今週の12星座占い「牡牛座（おうし座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）～3月15日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）～3月15日（日）「牡牛座（おうし座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、いろんな人と交流があるようです。話していると、知りたかったことに納得できて、悩みも減りそう。疎遠だった友人から連絡が届くこともあるようです。会うかどうかは、あなたの直感で決めてみるといいかも。恋愛面は、その気になれば新しい恋が芽生えるかも。リラックスして接してみればうまくいきそう。思いきって、だらっとする時間をなくすようにするといいかも。スマホなどを見ていて時間を過ごすよりも、運動や読書などに時間をあてると◎■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。