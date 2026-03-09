今週の12星座占い「牡羊座（おひつじ座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）～3月15日（日）今週の運勢】

ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）～3月15日（日）「牡羊座（おひつじ座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！今週は、考える時間が多くなりそう。新たなビジネスや将来についてなど、これから自分がどんな風になりたいのかじっくり向き合うようです。信頼できる人や親友に話を聞いてもらうのも◎ 1人で多くのことを抱え込まないようにしましょう。恋愛面は、相手を一途に想い続けるようですが、ときには仲間と遊んだり、運動したりしてリフレッシュしましょう。デスク周りを整理すると集中力アップ！ 書類などをきちんとまとめて、分かりやすくすると良いでしょう。■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。