大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、故障からの復活を目指している選手がいる。昨季途中に右肩手術を受けたブロック・スチュワート投手もその一人だが、同投手は大谷と関係性を深めることも楽しみにしているようだ。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

スチュワートは昨季7月末にミネソタ・ツインズからトレード加入したが、翌8月中旬に右肩炎症を理由に故障者リスト（IL）入り。その後9月末に、右肩手術を受けるためシーズン終了となっている。

同メディアは「ツインズで好調なシーズンを送っている最中だったスチュワートに、ドジャースは苦しむブルペンを安定させてくれることを期待していた。負傷によりそれは実現しなかったものの、彼はすぐに大谷に強い印象を与えた。最近ポッドキャスト番組に出演した彼は大谷の人柄を称賛し、トレード後初登板のあとに二刀流スターからかけられた言葉を振り返った」と言及。

続けて、「彼とはまだそれほど長い時間を一緒に過ごしたわけではないけど、今季一緒に過ごすのを楽しみにしている。特別なエピソードはまだないけど、チームで初めて登板してマウンドを降りたとき、彼は僕を見て『うわ、エグいな』って言ったんだ。僕は『だろ？ いこうぜ！』って返したよ。彼が本当にいいやつだっていうのを見られて、すごく嬉しかったね」というスチュワートのコメントを伝えている。

