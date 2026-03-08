西武は9日、3月27日のプロ野球開幕を前に14日(土)から地上波テレビCM「夢の2ショット篇」を、フジテレビ、テレビ朝日で放映すると発表した。

CM放映に先立ち、9日から順次、池袋・新宿エリアの各屋外広告やWebメディアでも、CMのほか埼玉西武ライオンズの2026シーズン開幕を盛り上げる動画の放映を開始。テレビCMは2年連続の放映で、昨年と同じく、観客席とグラウンドに立つ選手との距離感の近さなどを表した「圧倒的至近距離」をメインコピーとして制作。

昨年ゴールデン・グラブ賞を初受賞した西川愛也選手や、2026 WORLD BASEBALL CLASSIC™に出場する源田壮亮選手と自分の写真を合成して楽しむファンの姿を描き、選手との距離感の近さを感じられるベルーナドームだからこそ実現できる、憧れの選手を間近に感じる喜びを表現した。

「お母さん篇」「姉妹篇」「親子篇」「父子篇」の全4種類を放映。本日から埼玉西武ライオンズ公式YouTubeチャンネルのほか、池袋エリアの屋外広告などから順次公開していく。

▼ 西川愛也

「テレビCMの説明を受けたときは、「まさかそんな企画になるとは！」と驚きました。普段見るようなCMとは異なり、ちょっと目を引くような内容になっていると思います。ベルーナドームは本当に客席とグラウンドが近く、皆さんの声援が直接僕たちに届きます。ぜひ球場に来て、合成写真ではない“本物”を、圧倒的至近距離で楽しんでください！」