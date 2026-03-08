2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ソフトバンクドラフト2位・稲川竜汰について言及した。
齊藤氏は「このピッチャーも上から投げて、テイクバックが小さくてボールもすっと出てくる。このピッチャーも、先発として十分いける感じに見えますね」と評価した。
稲川は1日に行われた西武とのオープン戦にリリーフ登板し、1回をわずか9球、パーフェクトリリーフを見せている。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ソフトバンクドラフト2位・稲川竜汰について言及した。
齊藤氏は「このピッチャーも上から投げて、テイクバックが小さくてボールもすっと出てくる。このピッチャーも、先発として十分いける感じに見えますね」と評価した。
稲川は1日に行われた西武とのオープン戦にリリーフ登板し、1回をわずか9球、パーフェクトリリーフを見せている。
☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』
本記事は「ベースボールキング」から提供を受けております。著作権は提供各社に帰属します。
他媒体からの提供記事の情報について
※本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。