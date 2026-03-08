2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した齊藤明雄氏が、ソフトバンクドラフト2位・稲川竜汰について言及した。

齊藤氏は「このピッチャーも上から投げて、テイクバックが小さくてボールもすっと出てくる。このピッチャーも、先発として十分いける感じに見えますね」と評価した。

稲川は1日に行われた西武とのオープン戦にリリーフ登板し、1回をわずか9球、パーフェクトリリーフを見せている。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』